A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

İSTANBUL /

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu.

Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek millilerin 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan millilerin kadrosu şöyle;

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Scott Jordan Vilbekin