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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
İSTANBUL / A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek millilerin 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi. FIBA 2019 Dünya Kupası'nda...
SPOR 30.08.2019, 13:50
İSTANBUL /
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu.
Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek millilerin 12 kişilik nihai sporcu kadrosu belirlendi.
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan millilerin kadrosu şöyle;
Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A.Buğrahan Tuncer, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Scott Jordan Vilbekin
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