A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günü çift antrenmanla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sabah gerçekleştirmiş olduğu antrenmanda iki bölüme ayrılırken, ağırlık ve fundamental çalışması yaptı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın, 4'e 0 ve 5'e 0 hücum ve savunma düzenleri üzerine durduğu çalışmanın son bölümünde milliler şut atarak antrenmanı noktaladı.

5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek olan Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 29 Temmuz Cumartesi günü (Yarın) yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.