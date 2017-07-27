A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, ()

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na İtalya'nın Bormio kentinde hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, günü çift antrenmanla tamamladı.

Ay-yıldızlılar, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sabah gerçekleştirmiş olduğu antrenmanda hücum düzenleri üzerine dururken, akşam gerçekleştirilen çalışmada ısınma hareketlerinin ardından 5'e 0 hücum çalışması yaptı. A Milli Takım, antrenmanın son bölümde ise şut atarak çalışmayı noktaladı.

5 Ağustos Cumartesi gününe kadar kampını sürdürecek olan Milliler, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.