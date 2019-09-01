A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 2019 Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı rahat bir oyunla devirdi.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

Japonya karşısında maça Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 47-35 önde tamamladı.

A Milli Takım'da Ersan İlyasova 17, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 12 ve Furkan Korkmaz da 10 sayıyla oynadı.

E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da ABD ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.