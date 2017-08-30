A Milli Basketbol Takımı'nda, Pınar Karşıyaka'da görev yapmış 8 isim yer alıyor

TÜRKİYE, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın oyuncu kadrosunda ve teknik heyetinde, geçmişte Pınar Karşıyaka'da görev yapmış tam 8 isim yer alıyor.17 Eylül'e kadar sürecek şampiyonada, D Grubu'ndaki ilk maçında cuma günü İstanbul'da Rusya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibimizi, Karşıyaka'ya 2012-16 yılları arasında lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandıran Antrenör Ufuk Sarıca çalıştırıyor. Milli Takım'ın teknik ekibinde, Pınar Karşıyaka altyapısından yetişen ve Ufuk Sarıca dahil pek çok ismin asistanlığını yapan Yardımcı Antrenör Arda Demirbağ da var.A Milli Takım'ın 13 kişilik kadrosunda ise geçmişte yeşil kırmızılı formayı giyen 6 oyuncu bulunuyor. Kadrodaki basketbolculardan Furkan Aldemir, Pınar Karşıyaka altyapısından yetişerek NBA'e giden ilk oyuncu oldu. Sertaç Şanlı, Pınar Karşıyaka'nın altyapısında 3 sezon oynadı. Barış Hersek ve Erkan Veyseloğlu, yeşil kırmızılılarda 2015 yılında şampiyon kadroda yer aldı. Kenan Sipahi, Karşıyaka'nın ilk ve son kez Euroleague'de oynadığı 2015-16 sezonunda İzmir ekibinde forma giydi. A Milli Takım kadrosunda bulunan Bobby Dixon ise 3 sezonluk Karşıyaka macerasında 3 kupa kazanınca Türk vatandaşlığına geçti. Ali Muhammed adını alan ABD'li guard, Fenerbahçe'yle Euroleague'i de kazandı.SARICA'YLA 4 İSİMA Milli Basketbol Takımı'ndaki 4 oyuncu, Ufuk Sarıca'nın antrenörlüğü döneminde Pınar Karşıyaka'da forma giydi. Dixon, 2012-2015, Barış ise 2013-2015 yılları arasında Karşıyaka'da Sarıca'nın öğrencisi oldu. Halen Beşiktaş Sompo Japan'da da Ufuk Sarıca'yla çalışan Erkan, 2014-15 sezonunda, Kenan ise 2015-16 sezonunda Karşıyaka formasını terletti. Hazırlık döneminde millilerin genişletilmiş kadrosunda kendilerine yer bulan Karşıyaka'nın yeni transferleri Berk Uğurlu ve Metin Türen ile yine eski Karşıyakalı olan Can Maxim Mutaf ve Mehmet Yağmur, daha önce takımdan elendi.SLOVENYA PROGRAMI NETLEŞTİTahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren Pınar Karşıyaka'nın 7-12 Eylül tarihleri arasında Slovenya'da yapacağı 5 günlük kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Karşıyaka, 8 Eylül'de KK Tajfun Sentjur, 10 Eylül'de Union Olympia, 11 Eylül'de ise Nizhny Novgorod'la karşılaşacak. Kamp dönüşü 15-16 Eylül'de geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak Karşıyaka, 21-23 Eylül'de ise Bursa'da Cevat Soydaş Turnuvası'nda boy gösterecek. Yeni transferlerden Metin Türen'in de antrenmanlara başladığı ekipte DJ Kennedy, yarın takıma katılacak.

FOTOĞRAFLI