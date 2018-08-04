A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakem Yaz Semineri sona erdi    

İSTANBUL, ()

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Sakarya'da 02-04 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen A Klasman Hakem ve Yardımcı Hakem semineri bugün sona erdi.

Seminer kapsamında, hakem ve yardımcı hakemlere çeşitli konularda verilen eğitimlerin yanında saha çalışmaları da uygulandı.

Dün yapılan iki oturumda UEFA Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg hakem ve yardımcı hakemlere işbirliği ve ofsayt konularında eğitim verdi.

Ayrıca, bu sabah yapılan oturumda Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi kişisel gelişim konulu bir sunum yaptı. Kapanış konuşmasında ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu yeni sezon ile ilgili talimatları hakem ve yardımcı hakemlere aktardı.



