A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı 

İSTANBUL, () A Kadın Voleybol Milli Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.

A Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü de kutlandı. A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın hazırlık kampı 16 oyuncudan oluşuyor. Kampta şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu

Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz

Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu

Milli Takım'ın İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek olan A Kadın Voleybol Milli Takımı, burada İtalya ile ikili hazırlık kampı yapacak ve üç hazırlık karşılaşması oynayacak.



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