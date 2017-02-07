A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın teknik kadrosu belli oldu

İSTANBUL- Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takım teknik kadrosu oluşturuldu.
Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörleri; Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu, istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski fizyoterapist, Alessandro Bracceschi ise kondisyoner olarak görev yapacak.
A Bayan Voleybol Milli Takımları 2017'de; 4. İslam Oyunları, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri, Grand Prix, Avrupa Şampiyonası finalleri ve Universiad'da mücadele edecek.
A Bayan Voleybol Milli Takımlar Teknik Kadrosu
Başantrenör : Giovanni Guidetti
Yardımcı Antrenörler : Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu, Dehri Can Dehrioğlu
İstatistik Antrenörü : Caner Atasever
Kondisyoner : Alessandro Bracceschi
Fizyoterapistler : Serkan Usgu, Georgi Vasilev Bivolarski