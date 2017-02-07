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A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın teknik kadrosu belli oldu

 İSTANBUL- Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takım teknik kadrosu oluşturuldu. Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörleri; Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu,...

A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın teknik kadrosu belli oldu

 İSTANBUL- Türkiye A Bayan Voleybol Milli Takım teknik kadrosu oluşturuldu.

Giovanni Guidetti antrenörlüğündeki A Bayan Voleybol Milli Takımı'nın yeni yardımcı antrenörleri; Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu ve Dehri Can Dehrioğlu, istatistik antrenörü Caner Atasever olurken, Serkan Usgu ile Georgi Bivolarski fizyoterapist, Alessandro Bracceschi ise kondisyoner olarak görev yapacak.

A Bayan Voleybol Milli Takımları 2017'de; 4. İslam Oyunları, 2018 Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri, Grand Prix, Avrupa Şampiyonası finalleri ve Universiad'da mücadele edecek.

A Bayan Voleybol Milli Takımlar Teknik Kadrosu

Başantrenör : Giovanni Guidetti

Yardımcı Antrenörler : Ataman Güneyligil, Alper Hamurcu, Dehri Can Dehrioğlu

İstatistik Antrenörü : Caner Atasever

Kondisyoner : Alessandro Bracceschi

Fizyoterapistler : Serkan Usgu, Georgi Vasilev Bivolarski

 

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