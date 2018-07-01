92'nci Gazi Koşusu'nu 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı

Ahmet Çelik 4'üncü kez Gazi Koşusu'nu lider tamamladı

Ahmet Çelik: ''Çok gururluyum''

Veysel Kahraman: ''Kelimeler mutluluğumuzu tarif etmeye yetmiyor''

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() -



Türk yarışçılığının derbisi; 92'nci Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı 'Hep Beraber' isimli safkan kazandı. Ahmet Çelik bu galibiyeti ile üst üste 4'üncü kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri aralıksız düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi; Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 21 tayın katılımıyla çim pistte gerçekleşen 2 bin 400 metre mesafeli 92'nci Gazi Koşusu'nu Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu ve Ahmet Çelik'in bindiği 'Hep Beraber' adlı safkan 2.29.67'lik derecesi ile kazandı. Ahmet Çelik, bu zaferiyle birlikte Gazi Koşusu'nu üst üste 4'üncü kez kazanma başarısı gösterdi. Yarışta ikinciliği Gökhan Gökçe'nin bindiği Distant Shining isimli safkan 2.30.21'lik derece ile elde ederken, 3'üncü 2.30.29'luk derecesi ile Uğur Polat'ın bindiği Mister Görkem oldu.

AHMET ÇELİK ÖDÜLÜNÜ ALDI

Koşunun ardından Gazi Koşusu'nu lider tamamlayan Ahmet Çelik ve at sahibi Veysel Kahraman'a kupa takdim edildi. Düzenlenen ödül törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı katıldı. Çelik, ödülünü Bakan Fakıbaba'nın elinden aldı.

Öte yandan Gazi Koşusu'nu kazanan 'Hep Beraber' adlı safkanın sahibi Veysel Kahraman, birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülü ile birlikte toplamda 2 milyon 935 bin 850 TL'nin sahibi oldu.

AHMET ÇELİK: ''ÇOK GURURLUYUM''

Gazi Koşusu'nu üst üste 4 kez kazanma başarısı gösteren Ahmet Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, ''Çok güzel bir duygu. 4'te 4 yapmak herkese nasip olmaz. Buradaki yarışseverer bir tarihe tanıklık yaptılar. Şans mı, başarı mı, tesadüf mü? Ben de bunu bilmiyorum ismini ne koyarlarsa koysunlar ama 4'te 4 yaptığımız kanıtlandı. Duygularımı anlatamıyorum yaşamak lazım. Kaç kişiye nasip olur bilmiyorum ama gerçekten çok gururluyum'' diye konuştu.

VEYSEL KAHRAMAN: ''KELİMELER MUTLULUĞUMUZU TARİF ETMEYE YETMİYOR''

'Hep Beraber' isimli safkanın sahibi olan Veysel Kahraman ise ''Çok büyük bir süreç geride kaldı. Büyük bir hayali 20 yıl sonra gerçekleştirdik. Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık. Darısı daim olsun. Çok guruluyuz kelimeler mutluluğumuzu tarif etmeye yetmiyor'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kupadan görüntü

- Ahmet Çelik'in detayları

- Kupa verilmesi

- Ahmet Çelik'in açıklamaları

- Veysel Kahraman'ın açıklamaları

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)