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9 yaşındaki Beyza, 13 madalya kazandı

EDİRNE,() Edirne'de Plevne İlkokulu öğrencisi Bezya Işık (9), kentte düzenlenen 13 yüzme yarışmasında 12 birincilik, 1 ikincilik kazandı. Beyza, hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu söyledi. Edirne Plevne İlkokulu 4'üncü sınıf...

9 yaşındaki Beyza, 13 madalya kazandı

EDİRNE,()

Edirne'de Plevne İlkokulu öğrencisi Bezya Işık (9), kentte düzenlenen 13 yüzme yarışmasında 12 birincilik, 1 ikincilik kazandı. Beyza, hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu söyledi.
Edirne Plevne İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Beyza Işık, 2 yıl önce çok sevdiği yüzme sporuna başladı. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün yüzme havuzuna giderek, dersler alan Beyza, geçen yıl  ilk kez ilkokullar arasında düzenlenen yarışmalara katıldı. 100 metre sırtüstü, 4x50 karışık takım, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 100 metre serbest bayrak yarışmalarında birincilik elde ederek, iki günde 6 birincilik madalyası kazandı. Beyza'nın birincilikleri Plevne İlkokulu'na da yarışmaların birincilik kupasını kazandırdı. Cumhuriyet Kupası yüzme yarışmalarında da 2 birincilik kazanan Beyza Işık, daha çok çalışmaya başladı.
Edirne'de son olarak yapılan kulüpler arası yüzme yarışmalarına Derin Mavi Spor Kulübü adına katılan Beyza Işık, 9-10 yaş arası bayanlarda 4 birincilik ve bir ikincilik kazanırken, kulübüne da birinciliği getirdi.  Bugüne kadar katıldığı 13 yarışmada 12 birincilik, bir de ikincilik elde eden Beyza,  katıldığı tüm yarışmalardan madalya ile ayrıldı. 
Kendisi ile yakından ilgilenip yetiştiren hocası Samet Çağlayan'a teşekkür eden Beyza Işık, yüzmeyi çok sevdiğini ve haftanın 6 günü havuza giderek antrenman yaptığını söyledi. Işık, "Yüzmeyi çok seviyorum, antrenmanlarımı hiç aksatmıyorum. Hedefim ileride inşallah Milli takıma seçilmek. Bunun için çok çalışıyorum" dedi.
Hocası Samet Çağlayan, Beyza'nın yüzmeyi çok sevdiğini belirterek, "Çok çalışıyor, antrenmanlarını Hiç  aksatmıyor. Milli takıma seçilmek istiyor. Bizde elimizden gelen gayreti gösteriyor" dedi.

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