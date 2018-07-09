9 Temmuz Pazartesi Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE FİKSTÜR BELLİ OLUYOR

15.00 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun fikstür çekimi yapılacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah beyazlıların Slovakya kampı dün oynanan hazırlık maçıyla tamamlandı. Takım, iki günlük iznin ardından 11 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'da bir araya gelecek ve 20 Temmuz Cuma gününe kadar Ehrenhausen kasabasında kamp yapacak.

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertliler çalışmalarına devam edecek.

GALATASARAY

11.00-18.30 Sarı kırmızılıların Zürih kampı çift antrenmanla devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Turuncu lacivertli kulübün yurt dışı kampı start alıyor. Salzburg'a gidecek olan takım, 23 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

TRABZONSPOR

11.30 Trabzonspor hazırlıklarını sürdürecek.

KIRKPINAR

- 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başlıyor.

Tören kortejinin Edirne Belediyesi'nin önünde toplanmasıyla başlayacak olan festival; Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam edecek. Tören korteji buradan 25 Kasım Stadyumu'na hareket edecek. Açılış konuşmalarının ardından halk oyunları gruplarının gösterileri Edirneliler ile buluşacak.