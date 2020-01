9 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj

"Birlikte başaracağız"

"Türk insanını seviyorum"

"Hedefimiz Avrupa'ya gidebilmek için yeterli puanı almak"

"Malatya'ya gelmemde Sergen hocanın etkisi oldu"

"Şu an istesinler sözleşmemi uzatırım"

"Babamı yüz yüze ilk kez 17 yaşında gördüm"

"Ailem benim her şeyim"

"Takımdaki herkesle iyi anlaşıyorum"

"Her maç zor, kolay maç yok"

"Sergen hoca futbolcu olarak doğmuş"

(ÖZEL) Gaziantep FK'nın Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji: Gelmeden önce Moussa Sow ile konuştum

"Gaziantep'te olduğum için mutluyum"

"Sumudica harika bir insan"

"Gazetecilere röportaj verebilmek için okuluma devam ettim"

"Chelsea forması giyseydim burada olamazdım"

"Kebap, baklava, katmer... Hepsi hoşuma gidiyor"

"Burak Yılmaz, Sörloth, Rodallega iyi oyuncular"

"Senegallilerin sevilmesinde 2002 Dünya Kupası'nın payı vardır"

"Türkiye en iyi takımlardan birisi"

"Şampiyonluk potansiyeli hocamız ve yönetimimizde var"

Sumudica: Djilobodji çalıştığım en iyi savunma oyuncularından birisi

"Ligin en iyi stoperleriyle çalışmak ayrı bir şans"

(ÖZEL) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bir savaşın içerisine girdiğinde onu layıkıyla yerine getirene kadar muhasebesini tutmazsın

"Trabzonspor iki önemli oyuncusuyla vedalaştığı zaman da bundan farklı şeyler olmadı"

"Trabzonspor da şampiyonlukta diğer takımlar kadar şanslı"

"Taraftarlar ikinci yarıda çok farklı bir Trabzonspor izleyecek"

"Verilen tüm mücadele şampiyonluk ve kupa için"

"Sakatlıklar olmasaydı farklı olurdu"

"Badou Ndiaye transferi gerçekleşti ve bir transfer daha olabilir"

"Hüseyin hoca takımla iç içe olan birisi"

"Trabzonspor başkanlığı ağır bir sorumluluk"

"Sosa ve Novak'ın menajerleri menajercilik oynuyor"

"Bu görevi yapan insanlar için darılma, kırılma, üzülme gibi şeyler söz konusu olmaz"

"Sürdürülebilir bir başarı için çalışıyoruz"

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: Muriç gibi bir ismin yerini doldurmak zor

"İkinci yarıda çok farklı bir Rizespor izleteceğiz"

"Ligi ilk 10'da bitirebiliriz"

**KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR**

FENERBAHÇE

11.00 Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek. (MUSTAFA)

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürecek.

GALATASARAY

11.30 Sarı kırmızılı takım, günü tek idmanla tamamlayacak.

TRABZONSPOR

- Bordo mavili ekip çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

14.00 Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, barbekü partisinin ardından Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

YENİ MALATYASPOR

17.00 İkinci yarı hazırlıkları sürecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

14.00 Gaziantep FK - Ekol Göz Menemenspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor - Cesar Grup Ümraniyespor

16.00 Antalyaspor - BB Erzurumspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Waldhof

17.00 Medipol Başakşehir - F. Sittard

BASKETBOL

- THY EuroLeague

23.00 Baskonia - Fenerbahçe Beko

- FIBA EuroCup

22.00 La Roche Vendee - Beşiktaş TRC İnşaat

BAKAN KASAPOĞLU'NUN PROGRAMI

- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.