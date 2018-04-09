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9 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray FENERBAHÇE - Takım izinli GALATASARAY 14.30 Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret edecek. BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına...

9 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

FENERBAHÇE
- Takım izinli

GALATASARAY
14.30 Başkan Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah beyazlılar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
18.00 Balıkesirspor Baltok - Denizlispor

AVRUPA'DAN FUTBOL
22.00 Villarreal - Athletic Bilbao (Enes Ünal)

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
15.00 İstanbul BBSK - Galatasaray HDI Sigorta
18.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
21.00 Türkiye - Almanya (U18 Final Çekya Zlin)

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