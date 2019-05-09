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9 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 11.00 Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek. 14.00 Sarı kırmızılı kulüp, HDI Sigorta ile sporsorluk anlaşması imzalayacak. FENERBAHÇE 11.30 Sarı lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. 13.00...

9 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek.
14.00 Sarı kırmızılı kulüp, HDI Sigorta ile sporsorluk anlaşması imzalayacak.

FENERBAHÇE
11.30 Sarı lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
13.00 Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague 2019 Final-Four Medya Günü düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

- Spor Toto Süper Lig'de 32'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
22.00 Valencia (1) - (3) Arsenal
22.00 Chelsea (1) - (1) E. Frankfurt

TFF 2. LİG PLAY-OFF
TFF 2. Lig'den Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off heyecanı başlıyor.
- Kırmızı Grup
16.30 Tuzlaspor - Manisa BBSK
20.30 Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük
- Beyaz Grup
16.30 Sarıyer - Kastamonuspor 1966
20.45 Sakaryaspor - Yılport Samsunspor

BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
20.00 Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes

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