9 Mart Perşembe Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİ
21.00 Kopenhag (Danimarka) - Ajax (Hollanda)
21.00 Rostov (Rusya) - Manchester United (İngiltere)
21.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Anderlecht (Belçika)
23.05 Gent (Belçika) - Genk (Belçika)
23.05 Olympiakos (Yunanistan) - BEŞİKTAŞ
23.05 Lyon (Fransa) - Roma (İtalya)
23.05 Schalke 04 (Almanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
23.05 Celta Vigo (İspanya) - Krasnodar (Rusya)
FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek
GALATASARAY
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
EUROLEAGUE
20:00 CSKA Moskova - Galatasaray Odeabank
20:45 Fenerbahçe - Baskonia
EFELER LİGİ
18:00 Beşiktaş - MSK Urfa