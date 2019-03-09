9 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) İkizlerin hedefi Wimbledon, idolü Williams kardeşler

Sporcu bir aileden gelen Defne ve Hande Aslanbaş kardeşler, henüz küçük yaşlarına rağmen tenis kortunda büyük işler başarıyor. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla ön plana çıkan ikizlerin hedefi ise bir Grand Slam Turnuvası olan Wimbledon'da oynayabilmek. 12 yaşındaki ikizler, antremanlarını birbiriyle yaparken, bazı turnuvalarda ise birbirlerine rakip oluyor. İkizlerin idolü ise kendileri gibi iki kardeş olan ve kadın tenisinin efsaneleri arasına isimlerini yazdırmış Serena ve Venus Williams kardeşler.

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13:30 Giresunspor - Boluspor

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18:00 Newcastle United - Everton (Cenk Tosun)

18:00 Leicester City - Fulham (Çağlar Söyüncü)

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BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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15:15 Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul BBSK

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13:00 Galatasaray - Kırçiçeği Bodrum

14:00 Gündoğdu Adana Basketbol - İstanbul Üniversitesi

14:00 OGM Ormanspor - Hatay BŞB.

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VOLEYBOL

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16:00 Arkas Spor - İstanbul BBSK

18:00 Galatasaray - İkbal Afyon Bld. Yüntaş

BUZ HOKEYİ

2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi'nde Final Serisi başlıyor.

Buz Adam GSK ve Zeytinburnu BSK kulüpleri 2-3 ve 9-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da oynanacak karşılaşmalarla Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek