9 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, mali konuları görüşmek üzere UEFA yetkilileriyle bir araya gelecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 İş ortaklığı toplantısı gerçekleşecek.
13.00 Fikret Orman, IGA'ya geçerek futbol turnuvası kura çekimine katılacak.
18.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürecek
SÜPER LİG
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
1'İNCİ LİG
14:30 Ankaragücü - Adanaspor (Kaldığı yerden devam edecek)
AVRUPA'DAN FUTBOL
22:45 Roma - Torino (Cengiz Ünder)
23:00 Girona - Deportivo La Coruna (Emre Çolak)
VOLEYBOL
10.00 Türkiye Voleybol Federasyonu, 60. Yılı nedeniyle basın toplantısı düzenleyecek.
BASKETBOL
THY Avrupa Ligi
21:00 Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Doğuş
Avrupa Kupası
21:00 Buducnost Podgorica - Darüşşafaka
GÜREŞ
23 yaş altı Türkiye Şampiyonası devam ediyor (ERZURUM)