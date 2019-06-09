9 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen A Milli Takım, İzlanda mücadelesi için Reykjavik'e gidecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
- Final
21.45 Portekiz - Hollanda
- Üçüncülük
16.00 İsviçre - İngiltere
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI - Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen A Milli Takım, İzlanda mücadelesi için Reykjavik'e gidecek. UEFA ULUSLAR LİGİ - Final 21.45 Portekiz - Hollanda - Üçüncülük 16.00 İsviçre...
09 Haziran 2019 Pazar 09:29
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
- Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grup liderliğine yükselen A Milli Takım, İzlanda mücadelesi için Reykjavik'e gidecek.
UEFA ULUSLAR LİGİ
- Final
21.45 Portekiz - Hollanda
- Üçüncülük
16.00 İsviçre - İngiltere
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