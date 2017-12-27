82'nci Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen koşunun startını bu yıl, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.



Start noktasında bir konuşma gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yarışın 1936 yılından beri aralıksız gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Kurtuluş Savaşımızın lideri Atatürk'ün Ankara'ya 27 Aralık'ta gelişi bu noktada başlıyor. Türk atletizmi için önemli bir yarış, yılın son yarışı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Katılımcılara başarılar diliyoruz. Türk sporu 2017 yılını başarılarla kapattı. 2018'in de başarılarla dolu olmasını diliyoruz. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde başkanlık yaparken, bizim de atletlerimiz bu yarışa katılıyordu. Bu yıl katılım çok iyi. Centilmence, güzel bir yarış olsun" ifadelerini kullandı.

Bak, yarışa 45'inci kez katılan 90 yaşındaki Erdoğan Dulda ile sohbet ederek, "Enerjin süper, maşallah, tebrik ediyoruz. Allah uzun ömürler versin" dedi. Bakan Bak, konuşmasının ardından yarışın startını verdi.



BİN 31 SPORCU KATILDI



Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayan 10 bin 800 metrelik yarışta sporcular, Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türkocağı Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anadolu Meydanı'ndan geçtikten sonra yarışı Eski Ankara Tren Gar'ı önünde sonlandırdı.



Bin 31 sporcunun yarıştığı organizasyonda, kadınlarda, 34.33'lük derecesiyle Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Sebahat Akpınar, erkeklerde ise 29.40 ile Ankara Jandarmagücü'nün Kenyalı sporcusu Sang Benard Cheruiyot birinciliği elde etti. Kadınlarda 35.08 ile İstanbul Üsküdar Belediyespor'dan Alemitu Bekele Degfa ikinci, 35.50 ile Beşiktaş'tan Remziye Temel üçüncü oldu. Erkeklerde ikinciliğe 29.47 ile yine Ankara Jandarmagücü'nden Mert Girmalegesse ulaşırken, üçüncü sırayı ise 29.52 ile Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübünden Ercan Muslu aldı. Dereceye girenlere madalya ve kupaları, yarışın ardından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Yarışı ilk 10 sırada tamamlayanlar, federasyon tarafından parayla ödüllendirildi. Kadınlar ve erkeklerde birincilere 2 bin 500, ikincilere bin 750, üçüncülere bin 200, dördüncülere 900, beşincilere 700, altıncılara 500, yedincilere 400, sekizincilere 300, dokuzunculara 250 ve onunculara 200 lira para ödülü dağıtıldı.