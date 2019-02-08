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8 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok" "Hayalimiz Avrupa kupaları" "Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz" (ÖZEL) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene" "Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır" "İki...

8 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok"
"Hayalimiz Avrupa kupaları"
"Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"

(ÖZEL) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene"
"Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır"
"İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil"
"Fenerbahçe de Galatasaray da maçlarını kazanır"
"3 kulvarda aynı anda konsantre olmak zor"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe  

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
11.00 Erkek basketbol takımının isim hakkı sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenlenecek. 

BEŞİKTAŞ
17.30 Siyah beyazlılarda Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımda deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının çalışmaları devam edecek.

BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL
- Efeler Ligi
18.00 Fenerbahçe - Tokat Bld. Plevne

GÜREŞ
- Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası başlayacak.

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