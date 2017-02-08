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8 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Tenisin genç yıldızları Sofya'dan mesaj verdi Cem İlkel: "Önümüz açık. Hedef klasman yükselmek" Tuna Altuna: "Hayalim önce Wimbledon elemeleri oynamak" BEŞİKTAŞ Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek FENERBAHÇE...

8 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Tenisin genç yıldızları Sofya'dan mesaj verdi

Cem İlkel: "Önümüz açık. Hedef klasman yükselmek"

Tuna Altuna: "Hayalim önce Wimbledon elemeleri oynamak"

BEŞİKTAŞ

Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek

FENERBAHÇE

Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray'da aylık Divan Kurulu toplantısı yapılacak

Kayserispor hazırlıkları başlayacak

ATLETİZM

11.00 Üsküdar Belediyesi, Avrupa Kros Yarışmasında birinci olan Üsküdar Belediyesi Atletizm Takımı'na ödül verecek

TENİS

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.

13.00 Türk tenisçi Cem İlkel, teklerde ilk maçını 9 numaralı seribaşı Sırp Victor Troicki ile oynayacak.

BİLARDO

3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor (Bursa Merinos Kültür Merkezi)

BASKETBOL

-Euroleague Kadınlar-

20:00 Fenerbahçe - Wisla Krakow

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

22:00 Skyliners Frankfurt - Pınar Karşıyaka

-FIBA Avrupa Kupası-

15:10 BC Enisey - Demir İnşaat Büyükçekmece

19:15 CSM CSU Oradea - Muratbey Uşak

20:00 Ironi Nahariya - Gaziantep Basketbol

-EuroCup Kadınlar-

21:00 Spar Citylift Girona - Bellona AGÜ Spor

22:30 Reyer Venezia - Yakın Doğu Üniversitesi

VOLEYBOL

Bayanlar Şampiyonlar Ligi (Bayanlar)

16.30 Eczacıbaşı - Uralochka-NTMK Ekaterinburg

19:30 Fenerbahçe - Tauron MKS Dabrowa Gornicza

21:00 Dresdner SC - Vakıfbank

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