8 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

Tenisin genç yıldızları Sofya'dan mesaj verdi
Cem İlkel: "Önümüz açık. Hedef klasman yükselmek"
Tuna Altuna: "Hayalim önce Wimbledon elemeleri oynamak"
BEŞİKTAŞ
Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek
FENERBAHÇE
Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
13.30 Galatasaray'da aylık Divan Kurulu toplantısı yapılacak
Kayserispor hazırlıkları başlayacak
ATLETİZM
11.00 Üsküdar Belediyesi, Avrupa Kros Yarışmasında birinci olan Üsküdar Belediyesi Atletizm Takımı'na ödül verecek
TENİS
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.
13.00 Türk tenisçi Cem İlkel, teklerde ilk maçını 9 numaralı seribaşı Sırp Victor Troicki ile oynayacak.
BİLARDO
3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor (Bursa Merinos Kültür Merkezi)
BASKETBOL
-Euroleague Kadınlar-
20:00 Fenerbahçe - Wisla Krakow
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
22:00 Skyliners Frankfurt - Pınar Karşıyaka
-FIBA Avrupa Kupası-
15:10 BC Enisey - Demir İnşaat Büyükçekmece
19:15 CSM CSU Oradea - Muratbey Uşak
20:00 Ironi Nahariya - Gaziantep Basketbol
-EuroCup Kadınlar-
21:00 Spar Citylift Girona - Bellona AGÜ Spor
22:30 Reyer Venezia - Yakın Doğu Üniversitesi
VOLEYBOL
Bayanlar Şampiyonlar Ligi (Bayanlar)
16.30 Eczacıbaşı - Uralochka-NTMK Ekaterinburg
19:30 Fenerbahçe - Tauron MKS Dabrowa Gornicza
21:00 Dresdner SC - Vakıfbank