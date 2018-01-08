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8 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Ligin tepesinde olmayı hayal ediyoruz" "Sakin kalacağız ve akıllı olacağız" "Taraftar baskısının olumlu ve olumsuz yönleri var" "Sevginin ve saygının olduğu her yerde,...

8 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Ligin tepesinde olmayı hayal ediyoruz"
"Sakin kalacağız ve akıllı olacağız"
"Taraftar baskısının olumlu ve olumsuz yönleri var"
"Sevginin ve saygının olduğu her yerde, bunun karşılığını alırsınız"
"Türk futbolunun sorunu Milli Takım değil"
"Transfer çalışmaları sürüyor"
"Kapımız Arda'ya her zaman açık, o da bunu biliyor"
"Şampiyonluk kültürü olan kulüplerle yarışıyoruz"
                                                                                                                  
(ÖZEL) Kasımpaşalı Loret Sadiku'dan şampiyonluk tahmini: "Başakşehir ya da Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum"
"En iyisi Beşiktaş, en çok etkileyen Başakşehir"
"Mersin'de yaşadıklarım büyümeme yardımcı oldu"
"Mersin'in bulunduğu yer üzücü"
"Herkes inanırsa yaparız"
"Benim işim arkadaki işleri yapmak"
"Benim de kendime sakladığım hedeflerim var"
"Teknik direktör değişimi çoğu zaman olumlu etkiler"
"Türkiye Ligi'nde maçlar sert ve birbirine yakın geçiyor"

(ÖZEL) Ertuğrul Ersoy: "Hedefimiz Bursaspor'u Avrupa'ya taşımak"
"Bursaspor, Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip"
"Yabancı sınırlamasını ya da serbestliğini problem olarak görmüyorum. Problem pasaportta değil, kafada"
"Kaliteli oyuncuların gelmesi gençler için daha iyi"
"Le Guen'in 'Ertuğrul için sistemi değiştirdim' ifadesi beni çok onore etti"
"Bu sezon Le Guen ile güzel bir birliktelik yaşandı, futbolculardan ziyade bu birleştiriciliği Le Guen sağladı"
"Buradan ayrıldığım zaman sonraki durağım kesinlikle Avrupa olacak"

(ÖZEL) Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık ile röportaj
"Şu anda takımıma odaklandım, transfer düşünmüyorum"
"Galatasaray bize şans vermedi"

24. ULUSLARARASI PRO-LİSANS ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ 
Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri Antalya Belek'te başlıyor.
Ülkemizdeki 600 UEFA pro-lisans antrenörünün zorunlu katılacağı seminerde, diğer lisanslara sahip yaklaşık bin 500 antrenör de bulunacak.

GALATASARAY
10:30 Kamptaki ilk idman gerçekleştirilecek.
18:00 Başkan adayları renk seçimi yapılacak (Türk Telekom Stadı)

FENERBAHÇE
10.30 Sarı-lacivertliler hazırlıklarını sürdürecek.
12:30 Martin Skrtel basın toplantısı düzenleyecek.
18:00 Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11:00 Medipol Başakşehir, günü ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
18:00 İstanbul ekibi, ikinci çalışmasını gerçekleştirerek günü tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-beyazlılar, günün ilk çalışmasını yapacak.
13:00 Oğuzhan Özyakup basın toplantısı düzenleyecek.
18:00 Siyah-beyazlılar, günün ikinci çalışmasını yaparak günü tamamlayacak.

TRABZONSPOR
11:00 İkinci yarı hazırlıklarında, günün ilk çalışması yapılacak.
18:00 Günün ikinci çalışması yapılacak ve gün noktalanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI 
15:00 Bursaspor - KF Skënderbeu
17:00 Gençlerbirliği - Kamza

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