8 Ocak Pazar DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
14:00 Amed Sportif - Gençlerbirliği
GALATASARAY
10.00 Sarı kırmızılı takım Antalya'daki son çalışmasını yapacak
14.30 Antalya kampını tamamlayan Sarı-kırmızılı takım, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.
BEŞİKTAŞ
15.00 Başkan Fikret Orman, Antalya Konyaaltı Kartal Yuvası mağazasının açılış törenine katılacak.
17.00 Antalyaspor ile Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek
BURSASPOR
18.00 Yeşil-beyazlı ekip, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaşacak (Emirhan Spor Kompleksi)
Devre arası hakem semineri Antalya Belek'te devam edecek
SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
15.30 Darüşşafaka Doğuş-Demir İnşaat Büyükçekmece (Volkswagen Arena)
16.00 Muratbey Uşak-Gaziantep Basketbol (Uşak Üniversitesi)
18.00 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Abdi İpekçi)
20.30 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (Beşiktaş Akatlar Arena)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
18.00 Girne Üniversitesi-Fenerbahçe (Mamak Belediyesi)