8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya uçtu.
TAHA AKGÜL: "Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım"
SONER DEMİRTAŞ: "Bu şampiyonluk benim için çok önemli"
SERDAR BÖKE: "Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum"
(RÖPORTAJLAR, GÖRÜNTÜLER, FOTOĞRAFLAR)
DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe-Akhisar finalinin bilet satışları, taraftarların yol güzergahları, tribünlere nasıl ulaşacakları açıklandı (Ayrıntılı haber geçilecek)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak
AKHİSARSPOR
22.00 Ege temsilcisi kupa maçı için 2 gün önceden Diyarbakır'a gidecek
GALATASARAY
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
Takım 2 gün izinli
TRABZONSPOR
17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başlayacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
11.00 Avrupa Şampiyonu Vakıfbank medya günü düzenleyecek
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