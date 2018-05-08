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8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya uçtu. TAHA AKGÜL: "Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah...

8 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(özel) ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER YURDA DÖNDÜ, ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
Serbest Güreş Milli Takım kafilesi yurda döndü ve Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan Ankara'ya uçtu.
TAHA AKGÜL: "Serbest güreşte kendi rekorumu geliştirdim. İnşallah bundan sonraki senelerde bunun daha da üstüne çıkacağım"
SONER DEMİRTAŞ: "Bu şampiyonluk benim için çok önemli"
SERDAR BÖKE: "Şükürler olsun, ülkeme boş dönmedim. Bir daha ki şampiyonalarda altın madalya kazanacağımı biliyorum"
(RÖPORTAJLAR, GÖRÜNTÜLER, FOTOĞRAFLAR)

DİYARBAKIR KUPA FİNALİNE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe-Akhisar finalinin bilet satışları, taraftarların yol güzergahları, tribünlere nasıl ulaşacakları açıklandı (Ayrıntılı haber geçilecek)

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak

AKHİSARSPOR
22.00 Ege temsilcisi kupa maçı için 2 gün önceden Diyarbakır'a gidecek 

GALATASARAY
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ
Takım 2 gün izinli

TRABZONSPOR
17.00 Bursaspor maçının hazırlıkları 2 günlük iznin ardından başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

11.00 Avrupa Şampiyonu Vakıfbank medya günü düzenleyecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
19:00 Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üni.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
18.30 Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Doğuş (Sakarya)
20.30 Banvit - Galatasaray Odeabank (Banvit Kara Ali Acar)

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