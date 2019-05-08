8 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
13:30 Galatasaray Spor Kulübü Mayıs Ayı Olağan Divan Toplantısı yapılacak.
- Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürecek
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Yarı Final
22.00 Ajax (1) - (0) Tottenham
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
21.00 Fenerbahçe Beko - Galatasaray Doğa Sigorta
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi Final Serisi
17.30 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe
ANADOLU EFES
12.30 THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalan Anadolu Efes, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.