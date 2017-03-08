8 Mart Çarşamba Spor Gündemi

OLYMPIAKOS - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
17.30 Olympiakos basın toplantısı
20.00 Olympiakos antrenman
12.00 Siyah-beyazlılar özel uçakla Yunanistan'a gidecek
14.00 Takımın Yunanistan'da karşılanışı
21.30 Beşiktaş antrenman
22.00 Beşiktaş basın toplantısı
GALATASARAY
13.30 Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı yapılacak.
FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
16.00 Kadın Basketbol Takımı, taraftarlarla bir araya gelecek.
ŞENES ERZİK'İN ACI GÜNÜ
13.00 FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik, son yolculuğuna uğurlanacak.
Erzik'in cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
22.45 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen
22.45 Monaco - Manchester City
TJK
20.00 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu, bu yıl ilk kez Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
13.00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena)
16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu)
17.00 İstanbul B. Şehir Bld. - Maliye Piyango (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
18.30 Fenerbahçe - İnegöl Bld. (Metro Enerji Spor Salonu)
19.00 Ziraat Bankası - Halkbank (Başkent Voleybol Salonu)
-Bayanlar CEV Kupası-
19:00 Galatasaray - Budowlani LODZ (Polonya)