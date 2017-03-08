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8 Mart Çarşamba Spor Gündemi

OLYMPIAKOS - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU 17.30 Olympiakos basın toplantısı 20.00 Olympiakos antrenman 12.00 Siyah-beyazlılar özel uçakla Yunanistan'a gidecek 14.00 Takımın Yunanistan'da karşılanışı 21.30 Beşiktaş antrenman 22.00 Beşiktaş...

8 Mart Çarşamba Spor Gündemi

OLYMPIAKOS - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

17.30 Olympiakos basın toplantısı

20.00 Olympiakos antrenman

12.00 Siyah-beyazlılar özel uçakla Yunanistan'a gidecek

14.00 Takımın Yunanistan'da karşılanışı

21.30 Beşiktaş antrenman

22.00 Beşiktaş basın toplantısı

GALATASARAY

13.30 Divan Kurulu Mart ayı Olağan Toplantısı yapılacak.

FENERBAHÇE

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

16.00 Kadın Basketbol Takımı, taraftarlarla bir araya gelecek.

ŞENES ERZİK'İN ACI GÜNÜ

13.00 FIFA Konseyi Üyesi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ağabeyi Adnan Erzik, son yolculuğuna uğurlanacak.

Erzik'in cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.45 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen

22.45 Monaco - Manchester City

TJK

20.00 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Koşusu, bu yıl ilk kez Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

13.00 Arkas Spor - Tokat Belediye Plevne (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Arena)

16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol Salonu)

17.00 İstanbul B. Şehir Bld. - Maliye Piyango (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

18.30 Fenerbahçe - İnegöl Bld. (Metro Enerji Spor Salonu)

19.00 Ziraat Bankası - Halkbank (Başkent Voleybol Salonu)

-Bayanlar CEV Kupası-

19:00 Galatasaray - Budowlani LODZ (Polonya)

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