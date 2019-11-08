8 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Fena durumda değiliz ama liderliğin devamlılık göstermesi önemli

"Kulüp başkanlarımızı kıramadık ve başkan yardımcılığını kabul ettik"

"Elimizdeki kadroyu sene sonuna kadar korumak istiyoruz"

"Biz hedefi kendi içimizde koyarız"

SÜPER LİG

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa



GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, sabah saatlerinde Madrid'den Gaziantep'e giderek kampa girecek.

- Takım kente varacak.



BEŞİKTAŞ

14.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Braga’da yapacağı antrenmanla başlayacak. İdmanın ardından da kafile İstanbul’a dönecek.



- A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynayacağı İzlanda ile Andorra maçlarının aday kadrosu açıklanacak.



10.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'a katılacak.



19.00 A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda ile karşılaşacak.

TFF 1. LİG

19.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

BASKETBOL

- Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Bayern Münih

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.30 Nilüfer Belediyesi - VakıfBank

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - PTT

GOLF

- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası devam edecek.