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8 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

EURO 2020 ELEMELERİ - H Grubu 21.45 TÜRKİYE - Fransa  16.00 İzlanda - Arnavutluk 19.00 Moldova - Andorra - C Grubu 19.00 Estonya - Kuzey İrlanda 21.45 Beyaz Rusya - Almanya - E Grubu 16.00 Hırvatistan - Galler 19.00 Azerbaycan - Macaristan -...

8 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

EURO 2020 ELEMELERİ
- H Grubu
21.45 TÜRKİYE - Fransa 
16.00 İzlanda - Arnavutluk
19.00 Moldova - Andorra
- C Grubu
19.00 Estonya - Kuzey İrlanda
21.45 Beyaz Rusya - Almanya
- E Grubu
16.00 Hırvatistan - Galler
19.00 Azerbaycan - Macaristan
-  I Grubu
19.00 Rusya - San Marino
21.45 İskoçya - Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Belçika - Kazakistan
- J Grubu
19.00 Finlandiya - Bosna-Hersek
19.00 Ermanistan - Lihtenştayn
21.45 Yunanistan - İtalya

ERKEK VOLEYBOL CEV AVRUPA ALTIN LİGİ
- A Grubu
14.00 Türkiye - Slovakya

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