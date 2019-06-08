8 Haziran Cumartesi DHA Spor Gündemi

EURO 2020 ELEMELERİ
- H Grubu
21.45 TÜRKİYE - Fransa
16.00 İzlanda - Arnavutluk
19.00 Moldova - Andorra
- C Grubu
19.00 Estonya - Kuzey İrlanda
21.45 Beyaz Rusya - Almanya
- E Grubu
16.00 Hırvatistan - Galler
19.00 Azerbaycan - Macaristan
- I Grubu
19.00 Rusya - San Marino
21.45 İskoçya - Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Belçika - Kazakistan
- J Grubu
19.00 Finlandiya - Bosna-Hersek
19.00 Ermanistan - Lihtenştayn
21.45 Yunanistan - İtalya
ERKEK VOLEYBOL CEV AVRUPA ALTIN LİGİ
- A Grubu
14.00 Türkiye - Slovakya