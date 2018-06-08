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8 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAY - UEFA'nın FFP kapsamında Galatasaray ile ilgili nihai kararını açıklaması bekleniyor. FENERBAHÇE - Sarı lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine Damien Comolli'nin getirilmesiyle yeni sezon planlamaları yapılmaya...

8 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
- UEFA'nın FFP kapsamında Galatasaray ile ilgili nihai kararını açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine Damien Comolli'nin getirilmesiyle yeni sezon planlamaları yapılmaya başlandı. Dün başkan Ali Koç, teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşerek kendisinden takım ile ilgili bir rapor aldı ve Kocaman'ın sunumundan memnun kaldı. Koç önümüzdeki günlerde Kocaman ile yeniden bir araya gelecek.
FENERBAHÇELİ MİLLİ ATLET RAMİL GULİYEV, Elmas Lig'in Oslo ayağında mücadele ettiği 200 metre kategorisinde, 19.90 ile bu sezonki en iyi derecesine imza attı ve yarışı ilk sırada tamamladı.

KONYASPOR
15.00 Zeki Çimen, Mustafa Oral ile Hilmi Kulluk'un başkanlık için yarıştığı Konyaspor kongresi sona erecek

HAZIRLIK MAÇLARI
19.00 Hırvatistan - Senegal  
20.00 İsviçre - Japonya  
20.30 Almanya - Suudi Arabistan  
21.45 Polonya - Şili

GÜREŞ
- U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda eleme maçlarının repesajları ve finalleriyle serbest stilde 57, 65, 70, 79 ve 97 kiloların eleme maçları yapılacak

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