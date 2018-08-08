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8 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ 18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Nevzat Demir Tesisleri)  19.30 Siyah beyazlılar, LASK Linz maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Nevzat Demir Tesisleri)  LASK LINZ 14.15...

8 Ağustos Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
18.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Nevzat Demir Tesisleri) 
19.30 Siyah beyazlılar, LASK Linz maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Nevzat Demir Tesisleri) 

LASK LINZ
14.15 Avusturya ekibi, Beşiktaş maçı için Türkiye'ye gelecek. 
19.00 Avusturya temsilcisi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Stat)
20.15 LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Stat) 
19.00 Turuncu lacivertli ekip Burnley maçının hazırlıklarını tamamlayacak. 

BURNLEY
21.00 İngiliz ekibi, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (Stat) 
22.00 Burnley Teknik Direktörü Sean Dyche ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. (Stat) 

GALATASARAY
18.00 Sarı kırmızılı takım, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE
- UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olan sarı lacivertli ekip, dün gece maçın ardından yurda döndü.
GÖZTEPE
18.00 Sarı kırmızılı ekip, Türkerler Holding, Mahall Bomonti İzmir ile forma sponsorluğu imzalayacak. Törene Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepeli futbolcular katılacak. 

BASKETBOL
- A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlık kampı için Slovenya'ya gidecek.

MERKEZ HAKEM KURULU
- Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2018 - 2019 Sezonu Yaz Semineri'nin ikinci etabı olan SLH ve SLYH semineri NG Sapanca Otel'de devam edecek. 11.00'de basın bilgilendirmesi yapılacak

ATLETİZM
- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası devam edecek. 

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