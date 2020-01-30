71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu

TRABZON'da 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdüren Şerif Kunt (71), Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. Yeni klübünde ikinci maçına çıkan Kunt, performansıyla beğeni topladı. Futbol sevdalısı Kunt, amacının spor elçisi olmak olduğu, gelecek sezon ise doğu illerinde bir takıma transfer olmayı hedeflediği belirterek, "Gençlere tavsiyem kendilerine iyi baksınlar. Sporu meslek olarak kendilerine görsünler. İyi bir öğrenci spor eğitimi almaktan geçer" dedi.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon'un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren 71 yaşındaki Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne ardından, Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-18 sezonunda Osmaniye 2 Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine bu teklifi kabul eden, bu sezon ise Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Kunt, başarısıyla da gençlere örnek oluyor.

Aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt, 1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında çıktığı maçındaki performansıyla beğeni topladı. Spor elçisi olmayı amaçlayan Kunt, sezon boyunca yeni takımının oynayacağı maçlara sıkı antrenmanlarla hazırlanıyor.

YEŞİL SAHALARDA 53 YIL

Gençlere örnek istediğini kaydeden Kunt, "7-8 yaşından itibaren sürekli sporun içerisinde olan ve düzenli spor yapan biriyim. Kâğıtları birleştirip top haline getirip mahalle aralarında top oynama sürecinden gelmiş bir insanım. Yokluklar içerisinde spor yapmaya çalışan ve sporun içerisinde kalmaya çalışan bir gençliğim oldu. 1967 yılında başladığım futbol serüvenini 53 yıldır sürdürüyorum. Kas, adale, zihin bunları hep zinde tutmaya çalıştım. Bunun için de devamlı sporun içerisinde kaldım" diye konuştu.

'SPORDA YAŞIN ÖNEMLİ OLMADIĞININ MESAJINI VERMEK İSTEDİM'

Yeni transferiyle ilgili konuşan Kunt, "Türkiye'de insanlara bir mesaj verebilmek için bu yaşta futbol hayatımı sürdürmeye karar verdim. İlk olarak 2017-18 sezonunda Osmaniye'de, 2018-19 sezonunda Mardin Kızıltepe'de bulundum. 2019-20 sezonunda ise çeşitli illerden gelen teklifler vardı, biz de Erzurum'un yolunu tuttuk. Bir spor elçisi olarak yaşın önemli olmadığını, yağmurda, karda zor şartlarda bu spora yapabileceğimizin mesajını vermek istedim. Seneye neresi olur bilemem. Gelen teklifleri değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle doğuda bir ili tercih ederim" dedi.

ANTRENMANLAR TRABZON'DA, MAÇLAR ERZURUM'DA

Maçlara Trabzon'da yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını ifade eden Kunt, "Kramponlarımı ve topumu yanımdan eksik etmem. Bunun yanında sürekli koşular yaparım, bisiklet sürerim, adale ve vücudumu zinde tutarım. Müsabakalardan bir gün önce Trabzon'dan Erzurum'a giderek misafirhaneye yerleşiyorum. Ter antrenmanı varsa ona katılıyorum. Antrenmanları burada yapıyorum. Maçta da arkadaşlarımın arasında oluyorum" ifadelerinde bulundu.

'GENÇLERİMİZ SPORUN İÇERİSİNDE KALSIN'

Sağlığını, spor yapmasına borçlu olduğunu belirten Kunt, gençlere sporun içerisinde kalmaları yönünde de tavsiyede bulunarak, "Antrenman yapmasam, koşmasam, bisiklete binmesem, maratona katılmasam, sporu bıraktığım zaman beyinde sıkıntı başlar. Erken yatar, erken kalkarım. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan hep uzak durdum. Gençlere tavsiyem kendilerine iyi baksınlar. Sporu meslek olarak kendilerine görsünler. İyi bir öğrenci spor eğitimi almaktan geçer. Onlara sporun içerisinde kalmalarını öğütlerim" diye konuştu.

'BİZE KATKILAR SUNUYOR'

Erzurum Harb-İş Spor Kulübü Başkanı Ferit Karakoca da, 71 yaşındaki bir insanın nasıl spor yapacağını herkese gösterebilmek için böyle bir transfer yaptıklarını belirterek, "Şeref Kunt aynı zamanda Amatör Futbolcular Federasyonu Genel Başkanı. Meselemiz onun oynayıp oynamaması ya da takımda durup durmaması değil. Bir farkındalık yaratalım, 71 yaşındaki bir insanın nasıl spor yapacağını herkese gösterelim diye Şeref başkanımızı transfer ettik. Bize katkılar sunuyor. Tecrübesiyle gençlere örnek oluyor. Bizim de sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Bize de her türlü desteği sağlıyor" dedi.



