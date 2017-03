70'inde wushu sporcusu oldu, hedefi Türkiye şampiyonu olmak

Manisa'da antrenman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen 70 yaşındaki Ayşe Eriş, lisanlı wushu sporcusu oldu. Gençlere taş çıkartan Ayşe ninenin hedefi önümüzdeki yıl katılacağı müsabakalarda tarih yazarak Çin savunma sporu wushuda Türkiye şampiyonu olmak.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşe Eriş, ikiz torunlarının sayesinde spora başladı. Ayşe Nine, her gün salonda ilgiyle izlediği ikiz torunları Berkay Korkmaz ve Berat Korkmaz'a özendi. 70'inden sonra lisans çıkarak wushu sporcusu olan Ayşe Eriş, 19 Mayıs Stadyumu altındaki salonda tıpkı torunları gibi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yılki yarışlara katılamayan Eriş, tek hedefinin, önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

SPOR YAPARAK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini belirten Ayşe Eriş, bacaklarındaki ağrının da yaptığı hareketler nedeniyle geçtiğini kaydetti. Eriş, yaşıtlarına doktora gitmek yerine spora başlayarak sağlığa kavuşmaları çağrısında bulundu. Eriş, "Her gün düzenli olarak getirdiğim torunlarım ile birlikte burada spor yapmaya başladım. Lisansım da çıktı. Bu yıl kaçırdım fakat önümüzdeki yıl şampiyonalara katılacağım. Sporda ilerlemek ve madalya kazanmak istiyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağım" dedi. Bu yaşta spor yaptığını görenlerin şaşırdıklarını belirten Eriş, "Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, 'Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun' diye soruyor, imreniyor" diye konuştu.

TARİHTE İLK OLACAK

Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya da öğrencisi Ayşe Eriş'in 200 öğrencisinden biri olduğunu belirtip, "Wushu sporu geniş bir spor dalı. 7'den 70'e herkesin yapacağı bir spor. Her yaş grubundan sporcumuz var. Bunlardan biri de Ayşe ninemiz. 70 yaşında ve bu yıl spora başladı. Bu sene geçti. Seneye yarışmalara katılacak. Bu da Türkiye'de ilklerden olacak. 70 yaşında bugüne kadar bu spor dalında yarışmalara giren olmadı. Şampiyonalara hazırlanmaya başladı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayşe Eriş ve torunları ile detay

-Ayşe Eriş, salonda idman yaparken görüntü

-Ayşe Eriş ile röp.

-Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: ERSAN ERDOĞAN / MANİSA, ()