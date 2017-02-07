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7 Şubat Spor Gündemi

7 Şubat Spor Gündemi BEŞİKTAŞ 10.00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın katılacağı törende siyah beyazlılar Vodafone ile sponsorluk anlaşmasını uzatacaklar. 16.00 Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek. FENERBAHÇE Bursaspor...

7 Şubat Spor Gündemi

7 Şubat Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

10.00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın katılacağı törende siyah beyazlılar Vodafone ile sponsorluk anlaşmasını uzatacaklar.

16.00 Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

Takım izinli

TÜRKİYE KUPASI KURALARI ÇEKİLECEK

13.00 Riva TFF Tesisleri

TENİS

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.

BİLARDO

'3 Bant Bilardo Dünya Kupası' devam ediyor (Bursa Merinos Kültür Merkezi)

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

VOLEYBOL

-CEV Kupası Bayanlar-

19:00 Galatasaray - Nova KBM Branik Maribor

-CEV Challenge Kupası-

21:30 Olympiacos Piraeus - Çanakkale Bld.

 

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