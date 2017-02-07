7 Şubat Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ
10.00 Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın katılacağı törende siyah beyazlılar Vodafone ile sponsorluk anlaşmasını uzatacaklar.
16.00 Karabükspor maçı hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
Takım izinli
TÜRKİYE KUPASI KURALARI ÇEKİLECEK
13.00 Riva TFF Tesisleri
TENİS
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.
BİLARDO
'3 Bant Bilardo Dünya Kupası' devam ediyor (Bursa Merinos Kültür Merkezi)
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
VOLEYBOL
-CEV Kupası Bayanlar-
19:00 Galatasaray - Nova KBM Branik Maribor
-CEV Challenge Kupası-
21:30 Olympiacos Piraeus - Çanakkale Bld.