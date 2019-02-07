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7 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini ve Rize'deki atmosferi anlattı! "Fenerbahçe'den giden oyuncular takımın ihtiyacı olan oyunculardı "Türkiye'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi" "Fenerbahçe'de değişim...

7 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'den ayrılık sürecini ve Rize'deki atmosferi anlattı!
"Fenerbahçe'den giden oyuncular takımın ihtiyacı olan oyunculardı
"Türkiye'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi"
"Fenerbahçe'de değişim çok hızlı yaşandı"
"Buraya yeni hedefler için geldim"
"İlk hedefim takımımızı ligde tutmak"
"Türkiye'de nereye gidersem gideyim uyum sorunu yaşamam"
"Kaptan olmayı beklemiyordum"
"Fenerbahçe'de değişim uzun vadeye yayılabilirdi"
"Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum"

(ÖZEL) Bisiklet tamirciliğinden akrobasi şampiyonluğuna giden yol...
Birkan Polat: "Kenan Sofuoğlu'nun dilediği gibi oldu''
"Red Bull sporcusu olabilmek hayaldi benim için"
"2019 yılında yurtdışında yapılacak yarışmalara katılmak istiyorum"
"Mersin'deki yarışma sürücüleri bir araya getirip gelişmesini sağladı"
"Profesyonelliğin ilk adımı, akrobasi sporundaki hareketleri trafikte yapmamak"
"Kenan Sofuoğlu masa tenisi oynamak için buraya gelirse çok mutlu olurum"
"Motosikletlerin neredeyse tüm parçalarını değiştiriyoruz"

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- Çeyrek Final
20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa  

GALATASARAY
10.00 Sarı kırmızılı takım ve yönetim, yaşamını yitiren teknik direktör Fatih Terim'in babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak üzere Adana'ya gidecek.

TALAT TERİM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
13.00 Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in (93) cenazesi, Adana Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertlilerde İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
15.00 Takım Kayseri'ye gidecek.
16.00 Kafilenin Kayseri'de karşılanışı.

BEŞİKTAŞ
17.30 Bursaspor karşılaşmasının çalışmaları devam edecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK
- Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 21'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

- 43. UEFA Kongresi Başkanlık seçimi, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak. Aleksander Ceferin, yeni dönem başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

BOKS
11.00 Türk boksör Avni Yıldırım, 23 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek "Yeşil Kemer" unvanı müsabakası öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

BASKETBOL
- EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Gran Canaria
- EuroLeague Kadınlar
18.00 Hatay BŞB - Fenerbahçe

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