7 Ocak Cumartesi Spor Gündemi

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ANTALYA GÜNLÜĞÜ
Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek
13.00 Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu basınla sohbet toplantısı yapacak
ANTALYASPOR
17.00 34 bin metrekarelik, içerisinde bin kişilik kapalı tribünlü futbol sahası, 4 futbol sahası, 2 küçük futbol sahası ve idman sahası bulunan yeni tesisin açılışı yapılacak.
19.00 Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek
14:00 Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek
FENERBAHÇE
11.00 - 18.00 Sarı-lacivertli takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek
TRABZONSPOR
Hazırlıklar Belek'te devam ediyor
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
16:00 İstanbul BBSK - Banvit
16:00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler - Trabzonspor Medical Park
17:30 Yeşilgiresun Belediyespor - Tofaş
18:00 Pınar Karşıyaka - Best Balıkesir
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 MBK Doğuş Hastanesi - Tosyalı Toyo Osmaniye
14:00 Botaş - Adana ASKİ
15:30 Galatasaray - Hatay BŞB.
16:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Bellona AGÜ Spor