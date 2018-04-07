Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

7 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor   16.00 Trabzonspor - Kayserispor   19.00 Beşiktaş - Göztepe 17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında 'Şöhretler Maçı' yapılacak. Maçta Beşiktaş...

7 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor  
16.00 Trabzonspor - Kayserispor  
19.00 Beşiktaş - Göztepe

17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında 'Şöhretler Maçı' yapılacak. Maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer alacak.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.
14.00-16.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde bulunan Müze Store'da taraftarlarla buluşacak.

TRABZONSPOR
10.00 Bordo-mavililerin Olağanüstü Kongresi Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK  
13.00 Gaziantepspor - Adanaspor  
15.00 Adana Demirspor - Manisaspor  
15.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor  

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece
15.15 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Galatasaray Odeabank - Tofaş
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi
14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB
14.00 OGM Orman Gençlik - AGÜ Spor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
13.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
16.00 Halkbank - Arkas Spor

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Belarus - Türkiye (U18 Final / Çekya - Zlin)

GÜREŞ
U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şempiyonası Alanya'da başlayacak.

JUDO
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları devam edecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314