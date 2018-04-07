7 Nisan Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kardemir Karabükspor - Antalyaspor
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
17.00 Beşiktaş-Göztepe maçı öncesi polis haftası kapsamında 'Şöhretler Maçı' yapılacak. Maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da yer alacak.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
GALATASARAY
11.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları devam edecek.
14.00-16.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde bulunan Müze Store'da taraftarlarla buluşacak.
TRABZONSPOR
10.00 Bordo-mavililerin Olağanüstü Kongresi Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 BB Erzurumspor - Gazişehir Gaziantep FK
13.00 Gaziantepspor - Adanaspor
15.00 Adana Demirspor - Manisaspor
15.00 MKE Ankaragücü - Giresunspor
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Eskişehir Basket - Demir İnşaat Büyükçekmece
15.15 Banvit - Sakarya BŞB Basketbol
17.00 Galatasaray Odeabank - Tofaş
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Trabzonspor
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi
14.00 Beşiktaş - Hatay BŞB
14.00 OGM Orman Gençlik - AGÜ Spor
16.00 İstanbul Üniversitesi - Botaş
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
13.00 Ziraat Bankası - Maliye Piyango
16.00 Halkbank - Arkas Spor
-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Belarus - Türkiye (U18 Final / Çekya - Zlin)
GÜREŞ
U 23 Kadınlar Türkiye Güreş Şempiyonası Alanya'da başlayacak.
JUDO
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından 2013 yılından itibaren faaliyet programına dahil edilen Antalya Grand Prix müsabakaları devam edecek.