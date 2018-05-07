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Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
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7 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Beşiktaş - Kayserispor  20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor SPOR TOTO 1. LİG 19.00 Ankaragücü - Adana Demirspor FENERBAHÇE 14.45 Üst üste dördüncü kez Final Four oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Doğuş,...

7 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Beşiktaş - Kayserispor 
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Ankaragücü - Adana Demirspor

FENERBAHÇE
14.45 Üst üste dördüncü kez Final Four oynamaya hak kazanan Fenerbahçe Doğuş, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
Asbaşkan Ozan Balaban, Başantrenör Zeljko Obradovic, Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Luigi Datome'nin katılımıyla da basın toplantısı düzenlenecek. (Ülker Spor)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU
Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki takım da çalışmalarına başlayacak.

AVRUPA ŞAMPİYONU VAKIFBANK YURDA DÖNÜYOR
11.15 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2'nci kez şampiyon olan VakıfBank Voleybol Takımı, Bükreş'ten İstanbul'a dönecek.

GÜREŞ
Serbest Güreş Milli Takımı yurda dönecek.

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