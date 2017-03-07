7 Mart Salı Spor Gündemi

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKAN YARDIMCISI NASUHİ SEZGİN'DEN ŞAŞIRTICI AÇIKLAMA

"Bizim takım da zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti"

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama kulüpleri harekete geçirdi. TFF'nin soruşturma açması bekleniyor.

BU BİR ŞİKE İHBARIDIR

Bazı kulüple, TFF'ya başvurarak Nasuhi Zengin'in açıklamasıyla ilgili olarak, "Bu bir açık şike ihbarıdır" diyerek görüş bildirdi.

TUDOR BÖYLE SEVİNDİ

Galatasaray'ın başında ilk galibiyetini alan Hırvat hoca Eren Derdiyok'un golünde tribünde havalara sıçrayınca sosyal medyada Galatasaray taraftarları, "İşte hoca, İşte Cim-Bom " diye yazarak Igor'a büyük destek verdi..

GALATASARAY'DA DURMAK YOK

24'üncü haftayı sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçla geçirecek olan Cim-Bom'da sakat ve cezalılar Igor Tudor'u düşündürüyor. Ancak kısa zamanda Galatasaray'ı savaşan bir takım hale getirmek için çabalayan Hırvat hocanın yavaş yavaş dirençli bir ekip yarattığı Antalyaspor maçında gözüktü. Sneijdier, Podolski ve Hakan Balta'nın sakatlıkları sürüyor. Cezalı Bruma ile Teknik Direktör Tudor Gençlerbirliği maçında olmayacak.

FENERBAHÇE

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ, KOMŞUYA GİDİYOR

18.00 Olympiakos maçının hazırlıkları sürüyor. Siyah-Beyazlılar yarın özel uçakla Sabiha Gökçen havalimanından Atina'ya gidecek..

RIZA ÇALIMBAY, "DİEGO SAKATLANMASAYDI O GOLÜ YEMEZDİK

90+6'da yediği golle beraberliği kaçıran Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zaten eksiğimiz çoktu. Buna rağmen 0-2'den döndük. Beraberliği yakaladık. Galip geleceğimiz golü atarken yenildik. Diego olsaydı, Eren'e o kafayı vurdurmazdı.

PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK.

AVRUPA LİGLERİ

CHELSEA DERBİ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Premier Lig lideri Chelsea, başkent derbisinde West Ham United'ı 2-1 yendi ve en yakın takipçisi Tottenham ile arayı 10 puan açtı. Premier Lig'de oynanan Londra derbilerinde 118. galibiyetini elde eden Chelsea, bu alanda Arsenal'ı geride bıraktı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

22:45 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) (1-5)

22:45 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (1-3) (CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK)

2016 EN İYİ STAT YARIŞMASI

17.00 stadiumDB.com en iyi stadyumu açıklayacak. Türkiye'den 3 stat oylamada yarışacak.

'NIN HABERİNE BAKAN EL ATTI

Milli sporcu Yaprak Selin Keskin bundan sonra antrenmanlarını Eryaman'da sürdürecek

Afyonkarahisar'da olimpik havuz olmaması nedeniyle sünger dolu havuzla çalışmalarını sürdüren madalyalı milli sporcu Yaprak Selin Keskin, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla çalışmalarını bundan böyle Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdürecek.

BASKETBOL

-FIBA Şampiyonlar Ligi

20:00 Banvit - Ewe Baskets Oldenburg

-Euroleague Kadınlar-

20:00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

-EuroCup Kadınlar-

19:45 Good Angels Kosice - Galatasaray

21:00 Wisla Krakow - Hatay BŞB

22:00 ESBVA LM - Yakın Doğu Üniversitesi

22:00 BLMA - Bellona AGÜ Spor

-FIBA Europe Cup-

19:00 Uşak Sportif - Nanterre

VOLEYBOL

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18:00 Bursa B.Şehir Bld. - Naturhouse Ciudad de Logrono