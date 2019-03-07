7 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) 1907 Fenerbahçe Derneği'nin sporda inovasyon projesi meyvelerini verdi

Rıfat Perahya: 54 başvurunun 7'si programa dahil edildi

"Teknolojiyi ihraç etmek istiyoruz"

"Türkiye'deki diğer spor kulüplerinin de bu girişimlerden faydalanması bizim en büyük isteğimiz"

"Kendi alanında söz sahibi olan bireysel yatırımcılar var"

"Fenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler de bireysel yatırımcılardan"

BEŞİKTAŞ

11.00 Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

14.00 Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

16.00 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaret edecek.

GALATASARAY

11.00 Antalyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Turuncu lacivertli ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

KADIN FUTBOLU HAREKETİ

15.30 Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler'in kurduğu ISEV (İnler Spor ve Eğitim Vakfı), kadın futbol takımlarını Pendik'te buluşturuyor. Gökhan İnler penaltı atışları ve gösteri maçına katılacak.



KADIN GÖZÜYLE VAR'IN TÜRK FUTBOLUNDAKİ ETKİLERİ

14.00 - 16.00 Kadın gözüyle VAR'ın Türk futbolunda etkileri konuşulacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

- Son 16 Turu

20.55 E. Frankfurt - Internazionale

20.55 Dinamo Zagreb - Benfica

20.55 Sevilla - Slavia Prag

20.55 Rennes - Arsenal

20.55 Zenit - Villarreal

23.00 Chelsea - Dinamo Kiev

23.00 Napoli - Salzburg

23.00 Valencia - Krasnodar

- Spor Toto Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Panathinaikos

23.00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko

- EuroCup Kadınlar

22.30 Famila Schio - Çukurova Basketbol

INAS

9'uncu INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası devam edecek.

MOTROKOS

Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı 08 Eylül'de ilk kez Afyonkarahisar'da organize edilecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası’nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona Hollanda, Portekiz, Çekya ve İtalya’nın ardından Türkiye’de yapılacak.