7 Mart Çarşamba DHA SPOR gündemi

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİ, TÜRK FUTBOLUNU MASAYA YATIRDI
ERDAL TORUNOĞLULLARI: "DÖRT BÜYÜKLERİN MENAJERE İHTİYACI YOK"
"YÖNETİCİLERLE MENAJERLER İÇLİ DIŞLI OLMAMALI"
"MENAJERLER MİLLİ TAKIMLARDA SÖZ SAHİBİ OLUYOR"
"İŞ ADAMI YÖNETİCİ DEVRİ KAPANMALI"
"KULÜPLERİ PROFESYONELLER YÖNETMELİ"
"YABANCI TRANSFERİNE YAŞ KOTASI GETİRİLMELİ"
"YURT DIŞINA KAÇ SENEDE BİR FUTBOLCU GÖNDERİYORUZ ?"
"BİR ELİN BEŞ PARMAĞINI DOLDURACAK BAŞARIMIZ YOK"
"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK"
(ÖZEL) MİLLİ KARATECİYİ MAÇ LİSTESİNE YAZMAYI UNUTTULAR!..
KAFİLE İLE İSPANYA'YA GİTTİ AMA YARIŞAMADAN GERİ DONDÜ!..
* Darüşşafaka'nın dünyaca ünlü koçu David Blatt, Amerika'da yarım kalan işleri olduğunu söyledi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Son 16 Turu -
22.45 Manchester City - Basel (4-0)
22.45 Tottenham - Juventus (2-2)
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
BEŞİKTAŞ
17.00 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
SPOR TOTO 1. LİG
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
BASKETBOL
- FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 -
22.00 Medi Bayreuth - Beşiktaş Sompo Japan
22.30 JSF Nanterre - Banvit
- Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final -
20.30 Fenerbahçe - Uniqa Sopron
22.00 Bourges Basket - Yakın Doğu Üniversitesi
- Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Final -
22.30 Spar Citylift Girona - Galatasaray
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
16.00 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
18.30 Halkbank - Afyon Bld. Yüntaş
18.30 Arkas Spor - Maliye Piyango
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
19.00 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Belediye