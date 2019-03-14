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7 maçta 53 gol atıp, gol yemeden şampiyon oldular

DİYARBAKIR'da düzenlenen Ortaokullar arası Kız Futsal Turnuvası'nın şampiyonu Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı oldu. 7 maçta 53 gol atıp, gol yemeden şampiyonluğu yakalayan takım, bölgeler arası turnuvada Diyarbakır'ı...

7 maçta 53 gol atıp, gol yemeden şampiyon oldular
DİYARBAKIR'da düzenlenen Ortaokullar arası Kız Futsal Turnuvası'nın şampiyonu Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı oldu. 7 maçta 53 gol atıp, gol yemeden şampiyonluğu yakalayan takım, bölgeler arası turnuvada Diyarbakır'ı temsil edecek.
Diyarbakır'da ortaokullar arasında düzenlenen kız futsal turnuvası sona erdi. Diyarbakır Milli Eğitim ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuvanın final maçı dün Tevfik Fikret ve Şehit Öğretmen Elif Livan ortaokulları arasında gerçekleşti. Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Tevfik Fikret Ortaokulu'nu 8-0 yendi. Böylelikle de 7 maçta 53 gol atıp, hiç gol yemeden turnuvanın şampiyonu oldu. 
Şehit Öğretmen Elif Livan Ortaokulu Kız Futsal Takımı Antrenörü Beden Eğitimi Öğretmeni Ramazan Erin, futsal kız kategorisinde bir takımın ilk kez bir sezonu gol yemeden şampiyon tamamladığını anlatarak, "Bu çocukları yaklaşık 5 aydır eğitiyorum. Onlar futbolu öğretmek için büyük çaba sarf ettik. Çocuklar çok hevesliydi. Bunun mükafatını da şampiyonlukla aldılar. Şimdi Diyarbakır'ı, bölgeler arası müsabakalarda temsil edeceğiz" dedi.

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