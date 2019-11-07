7 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Yunanistan'da kadro dışı kalan milli hentbolculardan mesaj!

"Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz"

Menajer Ceren Uyguner: Sözleşmeleri tek taraflı feshetmeye çalışıyorlar

"Türk olmayan anlayamaz"

"İki oyuncu da yaptığından pişman değil"

Yunus Özmusul: Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik

Dursun Ali Tınkır: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz

(ÖZEL) İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman: İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek

"Samet Aybaba ayrılmak istediğini söyledi, biz de anlayışla karşıladık"

"Türk futbolunun içinde bulunduğu mali duruma köklü bir çözüm bulunması gerekiyor"

(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik: Trabzon deplasmanları son yıllarda bizim için iyi geçiyor

"Kupayı ciddiye alıyoruz"

"Hedefimiz Trabzonspor maçından puan almak"

"Ederini bulan bir teklif geldiğinde her oyuncumuz satılıktır"

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Madrid'de başlayacak. Gaziantep deplasmanına cuma günü direkt buradan geçilecek.

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI

- A Grubu

20.55 F91 Dudelange - Sevilla

20.55 APOEL Nicosia - Karabağ

- B Grubu

20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev

20.55 Lugano - Malmö

- C Grubu

20.55 Basel - Getafe

20.55 Krasnodar - TRABZONSPOR

- D Grubu

20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon

20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven

- E Grubu

20.55 Lazio - Celtic

20.55 CFR Cluj - Rennes

- F Grubu

20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt

- G Grubu

23.00 Rangers - Porto

23.00 Feyenoord - Young Boys

- H Grubu

23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad

23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova

- I Grubu

23.00 Oleksandria - Saint-Etienne

23.00 Wolfsburg - Gent

- J Grubu

23.00 Wolfsberger - BAŞAKŞEHİR

23.00 Mönchengladbach - Roma

- K Grubu

23.00 Braga - BEŞİKTAŞ

23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava

- L Grubu

18.50 Astana - AZ Alkmaar

23.00 Manchester United - Partizan

BASKETBOL

- Euroleague 7'nci hafta maçları

20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimky

21.00 Crvena Zvezda - Real Madrid

22.00 Olympiakos - ANADOLU EFES

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin

22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia SAD

- EuroCup Kadınlar B Grubu

19:00 BEŞİKTAŞ - Sparta and K MR Vidnoje

22.00 KB Prishtina - MBA Moskova