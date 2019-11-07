7 Kasım Perşembe DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Yunanistan'da kadro dışı kalan milli hentbolculardan mesaj! "Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" Menajer Ceren Uyguner: Sözleşmeleri tek taraflı feshetmeye çalışıyorlar "Türk olmayan anlayamaz" "İki oyuncu da yaptığından pişman...
(ÖZEL) Yunanistan'da kadro dışı kalan milli hentbolculardan mesaj!
"Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz"
Menajer Ceren Uyguner: Sözleşmeleri tek taraflı feshetmeye çalışıyorlar
"Türk olmayan anlayamaz"
"İki oyuncu da yaptığından pişman değil"
Yunus Özmusul: Her milli sporcunun yapması gereken davranışı yerine getirdik
Dursun Ali Tınkır: Duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz
(ÖZEL) İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman: İyi bir başlangıç oldu, umarım devamı gelecek
"Samet Aybaba ayrılmak istediğini söyledi, biz de anlayışla karşıladık"
"Türk futbolunun içinde bulunduğu mali duruma köklü bir çözüm bulunması gerekiyor"
(ÖZEL) Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik: Trabzon deplasmanları son yıllarda bizim için iyi geçiyor
"Kupayı ciddiye alıyoruz"
"Hedefimiz Trabzonspor maçından puan almak"
"Ederini bulan bir teklif geldiğinde her oyuncumuz satılıktır"
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Madrid'de başlayacak. Gaziantep deplasmanına cuma günü direkt buradan geçilecek.
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 4'ÜNCÜ HAFTA MAÇLARI
- A Grubu
20.55 F91 Dudelange - Sevilla
20.55 APOEL Nicosia - Karabağ
- B Grubu
20.55 Kopenhag - Dinamo Kiev
20.55 Lugano - Malmö
- C Grubu
20.55 Basel - Getafe
20.55 Krasnodar - TRABZONSPOR
- D Grubu
20.55 Rosenborg - Sporting Lisbon
20.55 LASK Linz - PSV Eindhoven
- E Grubu
20.55 Lazio - Celtic
20.55 CFR Cluj - Rennes
- F Grubu
20.55 Standard Liege - Eintracht Frankfurt
- G Grubu
23.00 Rangers - Porto
23.00 Feyenoord - Young Boys
- H Grubu
23.00 Espanyol - Ludogorets Razgrad
23.00 Ferencvaros - CSKA Moskova
- I Grubu
23.00 Oleksandria - Saint-Etienne
23.00 Wolfsburg - Gent
- J Grubu
23.00 Wolfsberger - BAŞAKŞEHİR
23.00 Mönchengladbach - Roma
- K Grubu
23.00 Braga - BEŞİKTAŞ
23.00 Wolverhampton - Slovan Bratislava
- L Grubu
18.50 Astana - AZ Alkmaar
23.00 Manchester United - Partizan
BASKETBOL
- Euroleague 7'nci hafta maçları
20.00 Zenit Saint Petersburg - BC Khimky
21.00 Crvena Zvezda - Real Madrid
22.00 Olympiakos - ANADOLU EFES
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin
22.45 EA7 Olimpia Milano - Saski Baskonia SAD
- EuroCup Kadınlar B Grubu
19:00 BEŞİKTAŞ - Sparta and K MR Vidnoje
22.00 KB Prishtina - MBA Moskova
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5