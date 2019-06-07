7 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ahmet Ağaoğlu: Yusuf ve Abdülkadir, Trabzonspor'da kalacak

"Trabzonspor'un forması ligi 4'üncü bitirir, bu başarı değil"

"Altyapıya yatırım yapacağız"

"İlk teklif yurt dışından"

"Lig 21 takım olabilir"

TÜRKİYE - FRANSA MAÇINA DOĞRU

18.00 Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Fransa Milli Takımı hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak.

20.30 Milliler son çalışmasını yapacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

15.00 Teknik direktör Rıza Çalımbay için Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

20.30 Ay yıldızlı ekip, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'un 2'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.