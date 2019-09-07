7 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI - H GRUBU 19.00 İzlanda - Moldova 21.45 Fransa - Arnavutluk 21.45 Türkiye - Andorra BEŞİKTAŞ 10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek. 17.00...
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
- H GRUBU
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Fransa - Arnavutluk
21.45 Türkiye - Andorra
BEŞİKTAŞ
10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
14.30 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
19.30 A Milli Takım, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak.
MOTOKROS
- Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak.
BİNİCİLİK
- Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde sürecek.
YELKEN
- "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" İstanbul'da devam edecek.
- TFF 3'üncü Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Konyaspor - Keçiörengücü
17.00 Gazişehir FK - Hatayspor
17.30 Altınordu - Göztepe
18.30 Antalyaspor - Alanyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adanaspor
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|05:00
|Güneş
|06:29
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:44
|Akşam
|19:36
|Yatsı
|20:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0