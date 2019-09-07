7 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

- H GRUBU

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Fransa - Arnavutluk

21.45 Türkiye - Andorra

BEŞİKTAŞ

10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.

17.00 Siyah-beyazlılar, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

14.30 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

19.30 A Milli Takım, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak.

MOTOKROS

- Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak.

BİNİCİLİK

- Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde sürecek.

YELKEN

- "Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" İstanbul'da devam edecek.

- TFF 3'üncü Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Konyaspor - Keçiörengücü

17.00 Gazişehir FK - Hatayspor

17.30 Altınordu - Göztepe

18.30 Antalyaspor - Alanyaspor

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adanaspor