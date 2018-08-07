7 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
22.00 Sarı-Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.
GALATASARAY
18.00 Sarı kırmızılı takım, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
19.00 Siyah beyazlılarda LASK Linz maçının hazırlıkları devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçları oynanacak.
MERKEZ HAKEM KURULU
- Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2018 - 2019 Sezonu Yaz Semineri'nin ikinci etabı olan SLH ve SLYH semineri NG Sapanca Otel'de devam edecek.