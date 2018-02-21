69 yaşındaki futbolcu yeni takımına transfer oldu

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()-

Trabzon’da futbol sevdalısı 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2’nci Amatör Küme Takımlarından Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne transfer oldu.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon’un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2’nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan ve Trabzon Amatör Küme’de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak ‘Bir görev için bir lisans’ düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-18 sezonunda Osmaniye 2 Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine bu teklifi kabul eden 69 yaşındaki Kunt, genç nesillere örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

"AMACIM GENÇLERİ CESARETLENDİRMEK"

50 yıldır futbol oynadığını anlatan Kunt, “Amatör liglerde kural gereği hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yapılamıyor. Bu nedenle ceza almıştık. 50 yıl futbol oynamış, binlerce öğrenci yetiştirmiş biri olarak ödül beklerken, ceza yedik. İtiraz ettim ancak sonuç değişmedi. Profesyonel liglerde buna müsaade edilirken maalesef amatörde uygulanmıyor. Bu haksızlık. Futbol sevgisi nedeniyle okul okuyamadım. Sabah akşam futbol oynardık. Bu sevgi halen devam ediyor. 2 çocuğumla aynı takımda futbol oynadım. 13 yıldır atletizm yarışmalarına da katılıyorum. Spor sevgim her zaman devam edecek. Bunu genç nesillere aktarabilmek için mücadele ediyoruz. Sağlık elverdiğim sürece devam edeceğim. Gençlerin spordan kopmamalarını istiyorum. Onlara cesaret vermek istiyorum. Osmaniye’den de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Amacım farklı illerde de sağlık sorunu yaşamadığım sürece futbol hayatımı sürdürmek” dedi.

FOTOĞRAFLI