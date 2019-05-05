68 Aksaray Belediyespor TFF 3'üncü Lig'de

Mustafa ERCAN/MERSİN, () -
MERSİN'de oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1'inci kademe play-off müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor, Akşehirspor'u yenerek, TFF 3'üncü Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan 68 Aksaray Belediyespor ve Akşehirspor, Mersin Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın 73'üncü dakikasında 11 numaralı forması ile İsmail Palta attığı golle takımı Akşehirspor'u 1-0 öne geçirdi. Devam eden maçın 90+5'inci dakikasında penaltı kullanan 68 Aksaray Belediyespor futbolcusu Enes Soy takımına beraberliği getirince 1-1 olan maç uzatmaya gitti. 30 dakikalık uzatmada da gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarının sonunda maç 7-6 68 Aksaray Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte 68 Aksaray Belediyespor TFF 3'üncü Lig'e çıktı.
(FOTOĞRAFLI)