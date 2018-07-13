657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün geride kaldı

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün geride kaldı.

Rekor düzeyde katılımla gerçekleşen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün minik 1,2 teşvik 1,2 Tozkoparan, Ayak, deste 1,2,3 küçük orta, küçük orta büyüklerde maçlar yapıldı. Toplam 2 bin 228 güreşçinin çayıra çıktığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Minik 1'de 133, minik 2'de 138, Teşvik 1'de 158, Teşvik 2'de 169, Tozkoparan'da 185, Ayakta 185, Deste1'de 224, Deste 2'de 151, Deste 3'de 97, Küçük Orta'da 328, Küçük Orta Büyük'te 149 pehlivan çayıra çıktı. Yapılan müsabakalar sonrasında Minik 1,2, Teşvik 1,2, Tozkoparan ve Ayak'ta 32 güreşçi kalırken, Deste 1,2,3, küçük orta ve küçük orta büyükte 64 güreşçi yarınki müsabakalara katılma hakkı kazandı.

657. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde büyük ortada 132, baş altında 75 ve baş pehlivanlıkta 57 güreşçi çayıra çıkacak.

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