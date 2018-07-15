657'nci Tarihi Kırkpınar'ın kazananları belli oldu

EDİRNE () - Bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Okulu'ya altın kemerini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile Edirne Valisi Günay Özdemir taktı.
Diğer boylarda ise kazananlar pehlivanlar şöyle oldu:
- BAŞPEHLİVAN -
Orhan Okulu
Şaban Yılmaz
Ali Gürbüz
Serhat Balcı
- BAŞALTI -
Ertuğrul Dağdeviren
Furkan Durmuş Altın
Cengizhan Şimşek
Tanju Gemici
- BÜYÜK ORTA BOY -
Mevlüt Köken
Mustafa Doğan Özkaya
Yıldıray Akın
Rasim Saraç
- KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY -
Ali İhsan Batmaz
Barış Bayav
Yaşar Şan
Osman Hazar
- KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY -
Mehmet Ali Karacan
Tolga Odabaşı
Seçkin Duman
Osman Tokköz
- DESTE 3 (Deste Büyük) -
Tufan Güzel
Süleyman Kozakoğulları
Atakan Makas
Engincan Akşit
- DESTE 2 (Deste Orta) -
Enes Doğan
Osman Kan
Efe Kölebaş
Celal Bayar Çilenker
- DESTE 1 (Deste Küçük) -
Serdar Yıldırım
Emre Ayyıldız
Sefa Yılmaz
Emirhan Saygı
- AYAK -
Yıldıray Pala
Ensar Bıyık
Furkan Güler
Sertaç Üngör
- TOZKOPARAN -
Ömer Faruk Kırat
Erkan Şahin
Ozan Kıl
Ramazan Yıldız Çilenker
- TEŞVİK 2 -
Doğukan Toprak
Serhat Atalay
Hüseyin Şenel
Alperen Atar
- TEŞVİK 1 -
Cengizhan Ramazan Doğan
Muhammet Enes Özcan
Yasin Yeşil
Yusuf Kırat
- MİNİK 2 -
Batuhan Kucur
Muhittin Can Çıkmaz
Arda Erkan Avcuoğlu
Mertcan Yıldırım
- MİNİK 1 -
Emre Atmaca
Güven Can Türkoğlu
Özer Özgür Aslan
Salih Can Topçu
- EN İYİ PEŞREV -
Yiğit Gider
Şafak Yanık
Alpaslan Yezer