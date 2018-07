657'nci Tarihi Kırkpınar'ın kazananları belli oldu

EDİRNE () - Bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, finalde Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenerek başpehlivan oldu. Başpehlivan Okulu'ya altın kemerini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile Edirne Valisi Günay Özdemir taktı.

Diğer boylarda ise kazananlar pehlivanlar şöyle oldu:

- BAŞPEHLİVAN -

Orhan Okulu

Şaban Yılmaz

Ali Gürbüz

Serhat Balcı

- BAŞALTI -

Ertuğrul Dağdeviren

Furkan Durmuş Altın

Cengizhan Şimşek

Tanju Gemici

- BÜYÜK ORTA BOY -

Mevlüt Köken

Mustafa Doğan Özkaya

Yıldıray Akın

Rasim Saraç

- KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY -

Ali İhsan Batmaz

Barış Bayav

Yaşar Şan

Osman Hazar

- KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY -

Mehmet Ali Karacan

Tolga Odabaşı

Seçkin Duman

Osman Tokköz

- DESTE 3 (Deste Büyük) -

Tufan Güzel

Süleyman Kozakoğulları

Atakan Makas

Engincan Akşit

- DESTE 2 (Deste Orta) -

Enes Doğan

Osman Kan

Efe Kölebaş

Celal Bayar Çilenker

- DESTE 1 (Deste Küçük) -

Serdar Yıldırım

Emre Ayyıldız

Sefa Yılmaz

Emirhan Saygı

- AYAK -

Yıldıray Pala

Ensar Bıyık

Furkan Güler

Sertaç Üngör

- TOZKOPARAN -

Ömer Faruk Kırat

Erkan Şahin

Ozan Kıl

Ramazan Yıldız Çilenker

- TEŞVİK 2 -

Doğukan Toprak

Serhat Atalay

Hüseyin Şenel

Alperen Atar

- TEŞVİK 1 -

Cengizhan Ramazan Doğan

Muhammet Enes Özcan

Yasin Yeşil

Yusuf Kırat

- MİNİK 2 -

Batuhan Kucur

Muhittin Can Çıkmaz

Arda Erkan Avcuoğlu

Mertcan Yıldırım

- MİNİK 1 -

Emre Atmaca

Güven Can Türkoğlu

Özer Özgür Aslan

Salih Can Topçu

- EN İYİ PEŞREV -

Yiğit Gider

Şafak Yanık

Alpaslan Yezer