Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
600 yıllık kızak yarışları Erciyes'te yapıldı
SPOR 02.02.2020, 12:56
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıllık geleneğe sahip ata sporu olan kızak yarışları Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2020 yılının sezon açılışını Erciyes Kayak Merkezi’nde yapıyoruz. Bu kızaklarımız 600 yıllık bir geleneğe sahip. Gençlerimize atalarının sporuna sahip çıkmaları adına çalışıyoruz. Federasyonumuzun 9 ayrı branşı var. Bu branşlar adına geleneksel yarışlar yapılıyor. Ata sporunu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sporcularımız yarışıyor. Güzel mücadeleler oluyor" dedi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Sporcular minik, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde yarıştı. Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, “Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2020 yılının sezon açılışını Erciyes Kayak Merkezi’nde yapıyoruz. Bu kızaklarımız 600 yıllık bir geleneğe sahip. Gençlerimize atalarının sporuna sahip çıkmaları adına çalışıyoruz. Federasyonumuzun 9 ayrı branşı var. Bu branşlar adına geleneksel yarışlar yapılıyor. Ata sporunu yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada da gördüğünüz gibi sporcularımız yarışıyor. Güzel mücadeleler oluyor" dedi.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016